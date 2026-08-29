به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه روز ششم شهریورماه در محدوده ۲۰ متری جنگل، روبه‌روی جانبازان ۵ در شهر علی‌آبادکتول رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه چهار حادثه‌دیده داشت که هر چهار نفر مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: دو مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک پسر ۱۳ ساله به دلیل تروما در ناحیه کتف راست و یک خانم ۲۰ ساله به دلیل تروما در ناحیه گردن و زانوی چپ، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج) علی‌آبادکتول منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان در پایان از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.