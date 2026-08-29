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معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان گلستان از مصدومیت چهار نفر در پی برخورد یک دستگاه پراید با خودروی MVM در شهر علیآبادکتول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه روز ششم شهریورماه در محدوده ۲۰ متری جنگل، روبهروی جانبازان ۵ در شهر علیآبادکتول رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه زرینگل با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان گلستان افزود: این حادثه چهار حادثهدیده داشت که هر چهار نفر مصدوم شدند و امدادگران هلالاحمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.
وی ادامه داد: دو مصدوم توسط تیم جمعیت هلالاحمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
حاجیلری گفت: یک پسر ۱۳ ساله به دلیل تروما در ناحیه کتف راست و یک خانم ۲۰ ساله به دلیل تروما در ناحیه گردن و زانوی چپ، توسط آمبولانس جمعیت هلالاحمر به بیمارستان بقیهاللهالاعظم (عج) علیآبادکتول منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان گلستان در پایان از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهند.