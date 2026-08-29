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بر اساس دادههای مرکز رصد جمعیت ثبت احوال در خراسان جنوبی تاکنون ۷۵ هزار و ۲۰۵ نفر به نامهای زیبای محمد، احمد و صادق مزین و نامگذاری شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به فراوانی نامهای مذهبی در بین نوزادان سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، والدین ۶۹ نوزاد در استان، نامهای مبارک محمد، احمد و صادق را برای فرزندان خود برگزیدهاند.
محمدزاده با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر در استان به نام صادق نامگذاری شدهاند، افزود: خراسان جنوبی همواره در ترویج و انتخاب نامهای نیکو و برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی ایرانی پیشتاز است.