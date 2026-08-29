به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در پایان این رقابت‌ها، در وزن ۷۴ کیلوگرم علی مردانی از اسفراین به مقام نخست رسید، رامین حسن‌پور از تربت‌جام دوم شد و سعید چادرنشین از اسفراین در جایگاه سوم قرار گرفت.

در وزن ۸۴ کیلوگرم نیز سعید قنبری از قوچان عنوان قهرمانی را کسب کرد، مجتبی علی‌اکبری از اسفراین نایب‌قهرمان شد و مجید محمدآبادی از تربت‌جام به مقام سوم رسید.

در وزن ۹۶ کیلوگرم، رضا قره‌خانی از کلات قهرمان شد، سعید عباسی از اردکان بجنورد به مقام دوم رسید و پوریا قلی‌زاده از اسفراین سوم شد.

در سنگین‌وزن مثبت ۹۶ کیلوگرم نیز رضا حسن‌زاده از شیروان عنوان نخست را از آن خود کرد، سعید حسینی از صالح‌آباد دوم شد و الیاس حسینی از تربت‌جام در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، ترویج فرهنگ پهلوانی و توسعه ورزش‌های بومی و سنتی در شهر خانلق برگزار شد.