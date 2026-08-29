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مسابقات کشتی با چوخه جام قهرمان قهرمانان به یاد رهبر شهید، با حضور بیش از ۹۰ کشتیگیر از استانهای مختلف کشور در شهر خانلق شهرستان شیروان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در پایان این رقابتها، در وزن ۷۴ کیلوگرم علی مردانی از اسفراین به مقام نخست رسید، رامین حسنپور از تربتجام دوم شد و سعید چادرنشین از اسفراین در جایگاه سوم قرار گرفت.
در وزن ۸۴ کیلوگرم نیز سعید قنبری از قوچان عنوان قهرمانی را کسب کرد، مجتبی علیاکبری از اسفراین نایبقهرمان شد و مجید محمدآبادی از تربتجام به مقام سوم رسید.
در وزن ۹۶ کیلوگرم، رضا قرهخانی از کلات قهرمان شد، سعید عباسی از اردکان بجنورد به مقام دوم رسید و پوریا قلیزاده از اسفراین سوم شد.
در سنگینوزن مثبت ۹۶ کیلوگرم نیز رضا حسنزاده از شیروان عنوان نخست را از آن خود کرد، سعید حسینی از صالحآباد دوم شد و الیاس حسینی از تربتجام در جایگاه سوم قرار گرفت.
این رقابتها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، ترویج فرهنگ پهلوانی و توسعه ورزشهای بومی و سنتی در شهر خانلق برگزار شد.