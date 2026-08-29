حبیبی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های انباشته در حوزه صنعت، گفت: تصمیم‌های مدیریتی باید با شناخت دقیق مسائل، مشورت با ذی‌نفعان و توجه به آثار بلندمدت آنها اتخاذ شود تا ضمن حل مشکلات موجود، مسیر توسعه و پایداری صنعت نیز حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد حبیبی جانشین و معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: آنچه امروز در حوزه صنعت در اختیار داریم، حاصل سال‌ها تلاش، تجربه، سرمایه‌گذاری و زحمات مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه است و در تصمیم‌گیری‌های جدید باید این سرمایه ارزشمند و تجربه انباشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از مسائل و چالش‌های موجود یک‌شبه ایجاد نشده‌اند که بتوان انتظار داشت با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برطرف شوند؛ بنابراین لازم است ضمن شناسایی ریشه‌های مشکلات، از تجربه‌های گذشته برای طراحی راهکار‌های عملی و پایدار استفاده کنیم.

حبیبی با اشاره به اهمیت پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های مهم این است که در مواجهه با یک مشکل فوری، تصمیمی اتخاذ شود که شاید در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت آثار و تبعات نامطلوبی برای صنعت ایجاد کند.

جانشین و معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: تصمیم مدیریتی زمانی می‌تواند موفق باشد که علاوه بر حل مسئله امروز، آثار و پیامد‌های آن بر آینده صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد. باید بررسی کنیم هر تصمیم چه تأثیری بر تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، کیفیت و دسترسی مردم خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیران و کارشناسان باتجربه گفت: بهره‌گیری از تجربه گذشته به معنای مقاومت در برابر تغییر نیست؛ بلکه کمک می‌کند اصلاحات و تغییرات ضروری را با شناخت و دقت بیشتری انجام دهیم و از تکرار خطا‌های گذشته جلوگیری کنیم.

حبیبی خاطرنشان کرد: شرایط امروز صنعت با گذشته تفاوت دارد و طبیعتاً متناسب با شرایط جدید، نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستیم، اما این تغییرات باید حساب‌شده و مبتنی بر واقعیات باشد و منافع بلندمدت صنعت و مردم را نیز در نظر بگیرد.

وی گفت: در چنین مسائلی هیچ مجموعه‌ای به تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد موضوع را ببیند. شنیدن دیدگاه‌های سیاست‌گذاران، مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت می‌تواند به شکل‌گیری تصمیم‌های دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و قابل اجرا کمک کند.

جانشین و معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: گفت‌و‌گو و مشورت باید به تصمیم‌های مشخص و عملی منجر شود و هدف ما این است که ضمن مدیریت مسائل امروز، زمینه رشد و توسعه پایدار صنعت در آینده نیز فراهم شود.

حبیبی در پایان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و دانش موجود در صنعت گفت: سرمایه اصلی این حوزه تنها منابع مالی و زیرساخت‌ها نیست؛ دانش، تجربه و نیروی انسانی متخصص نیز سرمایه‌هایی هستند که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند و حفظ و استفاده درست از این ظرفیت‌ها، برای آینده صنعت اهمیت اساسی دارد.