مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار وسیله نقلیه از ابتدای امسال تا پایان مرداد از محور‌های ورودی به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۰۶ خودرو از محور‌های ورودی گیلان ، وارد استان شده‌اند.

وی از خروج ۹ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۰۰ خودرو در این مدت از جاده‌های گیلان خبر داد و افزود: آزادراه قزوین-رشت با ثبت ۳ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۰۵ وسیله نقلیه ورودی، پرترددترین محور ورودی خودرو به گیلان در ۵ ماه نخست امسال ثبت شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: همچنین محور رامسر- چابکسر هم با ثبت ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۲۱ وسیله نقلیه ورودی، در رتبه دوم پرترددترین محور‌های ورودی استان در سال جاری قرار دارد.

ثبت خروج بیش از ۳ میلیون خروج خودرو از آزادراه رشت - قزوین

وی با بیان اینکه آزادراه رشت-قزوین بیشترین میزان تردد خروجی از استان را امسال به خود اختصاص داده است، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۴۲۵ وسیله نقلیه نیز از این محور از گیلان خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: در محور چابکسر- رامسر هم ۲ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۲۴ وسیله نقلیه خروجی ثبت شده است.

ثبت بیش از ۵ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرداد امسال

فریبرز مرادی با اشاره به میزان مراجعه کاربران به سامانه اطلاع رسانی تلفنی ۱۴۱ در مرداد برای اطلاع از آخرین وضعیت راه ها، افزود: ۵ هزار و ۵۲۸ تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ و ۴۰ پیام مردمی هم از طریق همین سامانه در مرداد امسال ثبت شد که این آمار شامل تماس‌های بخش گویای سامانه و پاسخگویی کارشناسان بود.

وی گفت: مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱ ضمن دریافت آخرین اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها و ترافیک، مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را نیز به مجموعه راهداری منتقل کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اهمیت پایش مستمر تردد در محور‌های مواصلاتی گیلان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و ارتباطی برای ارتقای اطلاع رسانی به کاربران جاده‌ای و مدیریت بهتر ترافیک تأکید کرد.