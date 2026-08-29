به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل بهزیستی مازندران، همزمان با سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی با قدردانی از تلاش‌های تیم‌های متخصص این مجموعه، بر جایگاه استراتژیک این واحد در نظام حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد.

رقیه رحمانی اظهار داشت : اورژانس اجتماعی با حضور بهنگام، نقشی بی‌بدیل در شناسایی، ارزیابی و مداخله فوری در بحران‌های خانوادگی و اجتماعی ایفا می‌کند.

وی با ارائه آماری از فعالیت‌های این مجموعه، اعلام کرد : طی دولت چهاردهم، مجموع خدمات تخصصی ارائه شده به ۱۴۵،۱۰۵ مورد رسیده است.

رحمانی افزود: در این مدت، ۶۹،۸۷۶ تماس با خط ۱۲۳ برقرار شده که نشان‌دهنده نیاز مبرم جامعه به خدمات فوری و همچنین افزایش سطح آگاهی و اعتماد مردم به خدمات تخصصی بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه پشت هر تماس با ۱۲۳، یک بحران انسانی نهفته است، تصریح کرد: اورژانس اجتماعی تنها یک شماره تلفن نیست، بلکه یک شبکه تخصصی برای شنیدن، مداخله و بازگرداندن امنیت به زندگی افراد است. تیم‌های ما شامل مددکاران، روان‌شناسان، مشاوران حقوقی و نیرو‌های امدادی، در شرایط بحرانی همواره در کنار مردم هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که توسعه خدمات سریع، محرمانه و در دسترس، از اولویت‌های اصلی بهزیستی است تا بتوان از طریق مداخله به‌موقع، از عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد و امنیت خانواده‌ها را تضمین نمود.