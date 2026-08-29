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در راستای حمایت از فعالیتهای علمی و دانشجویی و تقویت تعامل و همافزایی میان دانشگاههای کشور، دانشگاه رازی میزبان چهار اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در راستای حمایت از فعالیتهای علمی و دانشجویی و تقویت تعامل و همافزایی میان دانشگاههای کشور، دانشگاه رازی در شهریورماه 1405 میزبان چهار اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کشور خواهد بود.
بر این اساس، اجلاس اتحادیههای مهندسی کامپیوتر و مهندسی شیمی، نفت و پلیمر در روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه و اتحادیههای علوم ورزشی و الهیات در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه 1405 به میزبانی دانشگاه رازی برگزار خواهند شد.
این رویدادها فرصتی برای تبادل تجربه، توسعه همکاریهای بیندانشگاهی و تقویت نقش اتحادیهها در مسیر رشد و پویایی انجمنهای علمی دانشجویی خواهد بود.