

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در راستای حمایت از فعالیت‌های علمی و دانشجویی و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دانشگاه‌های کشور، دانشگاه رازی در شهریورماه 1405 میزبان چهار اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور خواهد بود.

بر این اساس، اجلاس اتحادیه‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی شیمی، نفت و پلیمر در روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه و اتحادیه‌های علوم ورزشی و الهیات در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه 1405 به میزبانی دانشگاه رازی برگزار خواهند شد.

این رویدادها فرصتی برای تبادل تجربه، توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی و تقویت نقش اتحادیه‌ها در مسیر رشد و پویایی انجمن‌های علمی دانشجویی خواهد بود.