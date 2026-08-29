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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان از مهار بهموقع حریق در اراضی ملی روستای پشتوک واقع در منطقه حفاظتشده انگوران توسط جوامع محلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ حسینعلی ملکیاطفای حریق با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه حفاظتشده انگوران، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع حریق در اراضی ملی روستای پشتوک، نیروهای یگان حفاظت این اداره در کوتاهترین زمان ممکن برای مدیریت بحران به محل اعزام شدند.
وی افزود:در حین عزیمت به منطقه، جهت هماهنگی بهتر و ارزیابی شرایط، طی هماهنگیهای تلفنی با معتمدین خوشبختانه حریق مذکور پیش از حضور تیمهای عملیاتی، به واسطه اقدام سریع و ایثارگرانه جوامع محلی و دوستداران طبیعت، بهطور کامل مهار و اطفاء شد.
ملکی با تأکید بر پایشهای صورت گرفته، افزود: پس از رسیدن نیروهای یگان به محل، پایش دقیق جهت اطمینان از عدم سرایت مجدد آتش انجام شد و خوشبختانه هیچگونه خسارت جدی به پوشش گیاهی و حیاتوحش منطقه وارد نشده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در پایان ضمن قدردانی از مشارکت فعال جوامع محلی در حفاظت از میراث طبیعی منطقه گفت: این اقدام مسئولانه اهالی روستای پشتوک، نشاندهنده ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در جوامع محلی است. چنین رویکردی نه تنها از تخریب گسترده عرصههای ملی جلوگیری میکند، بلکه الگویی شایسته برای تعامل میان مردم و محیطزیست است.