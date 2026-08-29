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مردم ولایتمدار همدان در قرار شبانه خود، با تأکید بر حفظ یکپارچگی و انسجام ملی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان در صدوهشتاد و یکمین قرار شبانه خود، بار دیگر بر پیوند عمیق و همبستگی ملی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با اشاره به تداوم این مسیر، اظهار داشتند که بیش از شش ماه است که یکصدا و یکپارچه در کنار هم قرار گرفتهاند. حاضران در این قرار شبانه، حفظ این سطح از انسجام را گامی حیاتی دانستند و تأکید کردند که وحدت و همسویی مردم، رمز پیروزی و موفقیت کشور در تمامی عرصهها و جبههها است.