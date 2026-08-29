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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از اختصاص ۹۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل جزء یک بند «الف» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی، گردشگری و توسعه زیرساختهای این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ایزدی در جلسه کمیته کارشناسی تسهیلات که با هدف هماهنگی میان ادارهکل میراثفرهنگی و بانکهای عامل برگزار شد، اظهار کرد: این اعتبار با هدف توسعه صنایعدستی، تقویت زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت از فعالان حوزه گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری اختصاص یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: اعتبار اختصاصیافته بهصورت تقریباً مساوی میان بخشهای صنایعدستی و گردشگری توزیع خواهد شد و تلاش میشود با هماهنگی بانکهای عامل، این تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار طرحهای واجد شرایط قرار گیرد.
او با اشاره به مشارکت بانکهای عامل در اجرای این طرح گفت: بانکهای ملی، ملت، پاسارگاد، گردشگری، مهر، صادرات، تجارت و سپه بهعنوان بانکهای عامل این اعتبارات در نظر گرفته شدهاند و تسهیلات در قالب قرضالحسنه و کمبهره پرداخت خواهد شد.
ایزدی ادامه داد: سقف تسهیلات برای رستههای معمولی ۲۰۰ میلیون تومان، برای رستههای خاص ۳۵۰ میلیون تومان و برای گروههای کارفرمایی که منجر به ایجاد اشتغال شوند، تا سقف پنج میلیارد تومان قابل پرداخت است.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی میان بانکهای عامل و ادارهکل میراثفرهنگی عنوان کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد بانکهای عامل شعب منتخب خود را برای اجرای طرح معرفی کنند و محدودیتها، مشکلات و موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات نیز بررسی و برای رفع آنها هماهنگی لازم انجام شود.
او با اشاره به فرآیند ثبت و بررسی طرحها تصریح کرد: متقاضیان باید طرحهای خود را در سامانه «تک» ثبت کنند و طرحهای با مبلغ بیش از یک میلیارد تومان ابتدا در کمیته کارشناسی استان بررسی و پس از طرح در کمیته تخصصی استانداری و تأیید نهایی، وارد فرآیند سامانه شوند.
ایزدی ابراز امیدواری کرد با همکاری بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی، این اعتبارات بهصورت هدفمند جذب و پرداخت شده و زمینه رونق صنایعدستی، توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان فراهم شود.