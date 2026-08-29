مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به دستاورد‌های طرح ملی مهتاب در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری شبکه برق، گفت: اجرای این طرح که در راستای حکمرانی عادلانه توزیع انرژی و صیانت از منابع کشور است، تاکنون به کاهش بیش از ۲ هزار ۸۰۰ مگاواتی مصرف برق در کشور منجر شده است.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، صبح امروز در مراسم اجرای مانور طرح ملی مهتاب که در شهرستان خنداب استان مرکزی برگزار شد، با تبریک هفته دولت و هفته وحدت و قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق استان مرکزی اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری، نتایج ارزشمندی به همراه داشته و بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای طرح ملی مهتاب در استان مرکزی تاکنون ۵۲ مگاوات کاهش مصرف برق را رقم زده است.

محمد اله داد افزود: کاهش ۵۲ مگاواتی مصرف برق با اجرای طرح مهتاب در استان مرکزی، معادل ظرفیت یک پست فوق‌توزیع یا یک نیروگاه حدود ۵۰ مگاواتی است و می‌تواند در شرایط گرم سال، سهم قابل‌توجهی در کاهش تقاضای مصرف برق داشته باشد.

اله‌داد با اشاره به دستاورد‌های طرح مهتاب در سطح کشور گفت: در مجموع اقدامات انجام‌شده در این طرح، میزان کاهش مصرف در کشور به حدود ۲۸۰۰ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: تاکنون در حدود هزار و ۲۰۰ نقطه که دارای مصرف برق بدون سنجش یا غیرمجاز بوده‌اند، اقدامات اصلاحی انجام شده شامل مصرف بدون کنتور، کنتور‌های معیوب، مصرف خارج از مجوز در بخش کشاورزی، کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و تأمین غیرمجاز برق باغ‌ویلا‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: مصرف غیرقانونی و بدون سنجش، علاوه بر ایجاد تلفات قابل‌توجه انرژی، موجب تحمیل بار پیش‌بینی‌نشده به شبکه می‌شود و می‌تواند به تجهیزات شبکه و لوازم برقی مشترکان آسیب وارد کند.

اله‌داد طرح مهتاب را فراتر از یک اقدام فنی دانست و تأکید کرد: این طرح می‌تواند الگویی نوین برای حکمرانی انرژی در کشور باشد؛ چراکه تأمین برق باید بر مبنای انشعاب قانونی و میزان مصرف واقعی انجام شود و یارانه انرژی نیز به شکل عادلانه در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

وی گفت: وقتی فردی بدون کنتور و خارج از چارچوب قانونی مصرف می‌کند، عدالت در توزیع یارانه انرژی نیز رعایت نمی‌شود. در حکمرانی انرژی، باید اطمینان حاصل کنیم که یارانه به گروه‌های هدف برسد و سهم هر بخش از انرژی نیز به شکل عادلانه و شفاف تخصیص پیدا کند.

مدیرعامل توانیر افزود: هوشمندسازی شبکه باید به ما کمک کند تا به سمت حکمرانی عادلانه انرژی حرکت کنیم؛ کشوری که منابع انرژی در اختیار دارد، زمانی می‌تواند از این مزیت ارزش افزوده ایجاد کند که انرژی را به هدررفت و تلفات تبدیل نکند.

اله‌داد خاطرنشان کرد: پیگیری جدی این موضوع تا پایان سال در دستور کار صنعت برق قرار دارد و به‌ویژه با توجه به احتمال محدودیت تأمین گاز در نیمه دوم سال، افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی اهمیت بیشتری خواهد داشت.

غیرت و تعهد؛ پشتوانه اجرای مهتاب

مدیرعامل توانیر با قدردانی از کارکنان صنعت برق استان مرکزی گفت: آنچه در اجرای طرح مهتاب به دست آمده، تنها حاصل برنامه‌ریزی و تجهیزات نیست، بلکه نتیجه غیرت، تعهد و تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که در میدان خدمت، مسئولیت خود را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: همکاران صنعت برق در شرایط دشوار و در روز‌های کاری و تعطیل، برای پایداری شبکه، کاهش تلفات و صیانت از حقوق مشترکان پای کار بوده‌اند و این روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد، سرمایه ارزشمند صنعت برق است.

اله‌داد تصریح کرد: مهتاب جلوه‌ای از تعهد صنعت برق به مردم و منابع کشور است؛ چراکه هر انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری‌شده، هر کنتور اصلاح‌شده و هر کیلووات کاهش بار، بخشی از منابع ملی را صیانت کرده و به تأمین عادلانه‌تر و پایدارتر برق برای مردم کمک می‌کند.

وی همچنین نقش مردم را در موفقیت برنامه‌های صنعت برق تعیین‌کننده دانست و گفت: مردم، شریک اصلی صنعت برق در شناسایی تلفات و همچنین مصرف بهینه انرژی هستند.

اله‌داد با اشاره به شرایط مصرف برق در سال جاری اظهار کرد: با وجود خسارت‌های واردشده به شبکه و محدودیت‌های تأمین برق پس از جنگ، شرایط امسال به مراتب بهتر از سال گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که در اوج مصرف، حدود ۳ درصد کاهش مصرف برق ثبت شد.

وی افزود: در روز‌های گرم امسال نیز با وجود اعمال محدودیت‌ها، شرایط نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته و میزان محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش‌های مختلف بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

در پایان این مراسم، از عوامل اجرایی برتر طرح ملی مهتاب با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.