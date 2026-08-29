به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مفاخری گفت: در راستای حفاظت از بلوط کامیاران و برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی عملیات قطع و انتقال غیرمجاز درختان جنگلی در محدوده روستای یوزیدر متوقف شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش همیاران طبیعت درباره قطع درختان جنگلی بلوط در محدوده روستای یوزیدر، نیرو‌های یگان حفاظت و کارکنان کشیک اداره منابع طبیعی شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی کامیاران ادامه داد: پس از بررسی‌های میدانی، آثار و شواهد مربوط به قطع درختان صورت‌جلسه شد و مقطوعات کشف‌شده از گونه بلوط نیز جمع‌آوری و با خودروی اداره به پارکینگ منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.

مفاخری با اشاره به ادامه بررسی‌های انجام‌شده برای شناسایی عاملان این تخلف گفت: عملیات قطع و انتقال غیرمجاز چوب در این محدوده متوقف شده است و تحقیقات برای شناسایی و کشف هویت متخلفان همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های جنگلی و جلوگیری از قطع و قاچاق درختان، نیازمند همکاری مستمر نیرو‌های منابع طبیعی، همیاران طبیعت و مردم محلی است و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی سریع تخلفات داشته باشد.