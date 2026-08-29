۲میلیارد و ۵۵۶ میلیون لیتر بنزین در یک سال اخیر در خراسان رضوی، توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با رشد چهار درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت:در این مدت ۴۳ میلیون لیتر نفت سفید، یک میلیارد و ۳۱ میلیون لیتر نفت کوره و یک میلیارد و ۹۲۸ میلیون لیتر نفت گاز در منطقه توزیع شده است.

احمد واحدیان ابوترابی اظهار کرد:همچنین بیش از ۳۷۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی (CNG) در سطح استان مصرف شده که این مقدار معادل ۳۷۳ میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین است.

وی در خصوص سهمیه سوخت بخش کشاورزی نیز گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهمیه سوخت بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ بر اساس مستندات ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی شامل؛ سطوح زیر کشت و ساعات کار ادوات۱۵۳ میلیون لیتر برای کل استان تعیین شده است.

واحدیان ابوترابی ادامه داد: علاوه بر سهمیه مصوب با پیگیری‌های انجام شده ۲ نوبت سهمیه اضافی شامل، هشت میلیون لیتر و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر برای تأمین سوخت مورد نیاز فصل تابستان کشاورزان به رقم اولیه افزوده شده که هم‌اکنون در حال توزیع توسط سازمان جهادکشاورزی استان است.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، شهرستان‌های مشهد، چناران، کلات، بینالود، فیروزه، نیشابور، فریمان، قوچان، تربت‌جام، تایباد، درگز و سرخس را زیر پوشش خدمات خود دارد.

دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی زیر پوشش خدمات ۲ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه و منطقه سبزوار هستند.