پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: اگر فنلاند حملات اوکراین به موسسات غیر نظامی را توجیه کند، تروریست است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلاند، با توجیه حملات کی یف به تأسیسات غیرنظامی در روسیه، خود به یک تروریست تبدیل میشود.
او تأکید کرد: اگر استاب بفهمد که این صرفاً یک تأسیسات غیرنظامی است و با این وجود تخریب آن، نه تنها تخریب زیرساختهای تأسیسات، بلکه کشتن مردم را نیز توجیه کند، خود یک تروریست است.
به گفته زاخارووا، استاب باید اذعان کند که انبارهایی که بازارهای آنلاین و سایر خردهفروشان اداره میکنند و همچنین مراکز خرید، صرفاً تأسیسات غیرنظامی هستند که فقط غیرنظامیان در آنها کار میکنند. این دیپلمات گفت "با این حال، او آنها را به عنوان نوعی تأسیسات شبهنظامی به تصویر میکشد.
پیش از این، رئیس جمهور فنلاند گفته بود حملات رژیم کی یف به عمق خاک روسیه، از جمله حمله به وایلدبریز، نسخه روسی آمازون، و مراکز لجستیکی آن، هزینه و قیمت جنگ را برای روسیه افزایش میدهد. بنابراین، او این حملات را یک راهبرد نظامی معقول از سوی اوکراین توصیف کرد که باید حمایت شود.