شرکت چینی تنسنت با معرفی مدل منبع‌باز جدید خود به نام «Hy۴»، گام تازه‌ای در جهت تقویت زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای مهندسی نرم‌افزار و تحلیل‌های مالی برداشت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، شرکت تنسنت در پلتفرم «هاگینگ فیس» از نسخه پیش‌نمایشی مدل Hy4 رونمایی کرد. این هوش مصنوعی با مجموع ۷۷۰ میلیارد پارامتر طراحی شده است، اما برای بهینه‌سازی سرعت و دقت، در هر درخواست تنها ۴۹ میلیارد پارامتر فعال می‌شوند.

تنسنت در نظر دارد این مدل را در محصولات کاربردی خود از جمله CodeBuddy و WorkBuddy یکپارچه کند تا بهره‌وری در مهندسی نرم‌افزار و تحلیل‌های مالی افزایش یابد. اگرچه این شرکت پذیرفته است که نسخه اولیه ممکن است در پردازش پرسش‌های پیچیده زمان‌بر باشد یا در راستی‌آزمایی پاسخ‌ها دچار افراط شود، اما عرضه این مدل نشان‌دهنده استراتژی تهاجمی تنسنت در بازار رقابتی AI است. پیش از این، غول فناوری چین در ماه آوریل نیز از مدل زبانی بزرگ «Hunyuan 3.0» رونمایی کرده بود.