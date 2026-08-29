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اتحاد و همدلی در ۱۸۱ شب میدان داری مردم مبعوث شده

مردم در شب صد و هشتاد و یکم از تجمعات شبانه، ضمن تاکید مجدد بر مقاومت و ایستادگی از وظایف خود و مسئولان برای قدرتمندی کشور گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۰۹:۵۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام
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