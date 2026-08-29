به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۳۰۰ مدرسه و ۱۸ هزار کلاس درس در استان برای سال تحصیلی جدید فعال است.

علی‌اکبر صمیمی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان برای شاداب سازی در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: در قالب این طرح، ۶۲۵ مدرسه و حدود ۳ هزار و ۴۰۰ کلاس درس با مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی بهسازی، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شده است. وی افزود: حضور دانش‌آموزان در فرآیند بهسازی محیط مدرسه، زمینه تقویت مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و مشارکت اجتماعی را فراهم کرد و این رویکرد باید در برنامه‌های مدرسه‌محور استمرار یابد.

صمیمی با اشاره به برنامه‌های آموزش‌وپرورش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ۱۵ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس در سراسر استان برگزار می‌شود تا وضعیت مدارس، تجهیزات و الزامات آغاز سال تحصیلی ارزیابی و نواقص احتمالی پیش از شروع رسمی سال تحصیلی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان درخصوص جایگاه استان در سرانه فضای آموزشی نیز گفت: این سرانه در آذربایجان‌غربی ۴.۳۶ مترمربع است؛ در حالی که میانگین کشوری ۵.۶۰ مترمربع است و برای رسیدن به این میانگین، استان با کمبود حدود ۹ هزار کلاس درس مواجه است. صمیمی همچنین بر توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های مناطق تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذاران برای احداث هنرستان‌های مهارتی، از محور‌های مورد توجه آموزش‌وپرورش استان است و این رویکرد می‌تواند به تقویت پیوند میان آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی و نیاز‌های واقعی جامعه کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هدایت منابع به سمت نیاز‌های واقعی مناطق است؛ از این رو، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزش‌وپرورش باید بر مبنای داده، اولویت‌های مشخص و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت انجام شود.