به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات سامبو قهرمانی بانوان استان با حضور ورزشکاران رده‌های مختلف برگزار شد و در بخش اسپرت نونهالان، مهرانا رفیعی، محیا جانقلی، یاسمین زهرا جانقلی، محیا سادات حسینی، هاجر بادپا، سارا حسین‌خانی، بارانا صفرحسینی، فاطمه قدیمی‌بخش، نسیم مستاجران، هلما درویش، آوین هاشمی، زهرا باقری، زهرا جانقاری، ثمین جنترانی، آیدا شا هسلانی، ترنم شاهسنای، النا مکتوبیان، فاطمه مرادی و رونیکا جوینی در اوزان مختلف به مقام نخست دست یافتند.

در رده نوجوانان بخش اسپرت، معصومه موسوی، مانترا راسهرابی، بهار خدایی و نازنین خوشیده عناوین نخست اوزان خود را کسب کردند.

در بخش جوانان نیز یاس ایزدی، مطهره عامری،‌ام‌البنین احمدی و زهرا نادری در اوزان مختلف به مقام نخست رسیدند.

در رده بزرگسالان بخش اسپرت، مرضیه عسگری، سیده ملیحه حسینی، زهرا اسلامی، نرگس شاهسلانی، لاله پورعینی و فائزه فرجاد عناوین برتر را به دست آوردند.

در بخش مبارزه نونهالان، ثمین جنترانی، النا مکتوبیان و شیوا ارجی در اوزان مختلف قهرمان شدند.

در رده نوجوانان بخش مبارزه، محدثه ملک‌زاده، یاسمن ایزدی، فاطمه نقی‌زاده، مائده تیموری و حدیث علی‌نیا به مقام نخست رسیدند.

در بخش جوانان مبارزه نیز فاطمه مرادی، بهار خدایی، ثنا کاوندی، نازنین مریم خاکی و ملینا محمدی عناوین نخست اوزان خود را کسب کردند.

در بخش بزرگسالان مبارزه، معصومه مرادی، سیده سنا موسوی، حنانه ولیدآبادی و زینب انصاری در اوزان مختلف به مقام قهرمانی رسیدند.