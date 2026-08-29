۴هزار و ۱۱۷ طرح عمرانی با صرف ۷۸ همت اعتبار از طریق ارتباط ویدیو کنفرانسی با رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، پلB۱۶ قطعه چهارم آزادراه شمالی؛ هزار واحدمسکونی؛ بیمارستان کمالشهر؛ بیمارستان سیدالشهدا؛ مرکز پرتو درمانی؛ مرکز تشخیص و درمان انواع سرطان؛ طرح‌های هادی روستایی و بهسازی آسفالت معابر؛ طرح‌های ورزشی فرهنگسرا‌ها و کتابخانه‌ها از جمله این طرح‌هاست

امروز همچنین عملیات اجرایی ۱۳۵ طرح عمرانی در نقاط مختلف استان البرز آغاز شد

استان البرز از نظر تعداد طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت رتبه نخست و از نظر میزان اعتبار صرف شده رتبه دوم را به خود اختصاص داده است

با افتتاح پلB۱۶ و تکمیل قطعه چهارم آزادراه شمالی؛ ترافیک کلان شهر کرج ۳۵ درصد کاهش می‌یابد.