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به مناسبت ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص)، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با نمایش مجموعهای از تصاویر ارزشمند از صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای بزرگداشت میل ولادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه عکس اختصاصی «تجلی مهر» با هدف آشنایی مخاطبان با فرآیند ساخت یکی از بزرگترین آثار سینمایی جهان اسلام، برپا میشود.
در این نمایشگاه، مجموعهای از تصاویر نابی از صحنههای فیلم و لحظات پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی به نمایش گذاشته خواهد شد. آثاری که توسط محمد فوقانی (نادر) ثبت شده و جلوههایی از مراحل تولید این اثر عظیم و پرجزئیات را در قالب قابهای هنری به تصویر کشیدهاند.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه، فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» برای مخاطبان اکران خواهد شد تا تماشاگر عظمت روایت و دقت در بازسازی فضای تاریخی این اثر باشند.