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مقامات انگلیسی اعلام کردند گمان میرود که تخم مرغهای وارداتی از اوکراین عامل شیوع بیماری سالمونلا در این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی «آر. تی» روسیه، طی یک سال گذشته ۲۵۹ نفر در انگلیس به بیماری سالمونلا مبتلا شدهاند و یک نفر جان خود را از دست داده است. منشأ دقیق این بیماری هنوز مشخص نشده است، اما مقامات احتمال میدهند که ناشی از تخم مرغهای وارداتی از اوکراین باشد.
این احتمال، همچنین در چارچوب تحقیقاتی که پس از بیش از ۱۰۰ مورد ابتلا در هلند انجام میشود، مطرح شده است.