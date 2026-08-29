در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۴۶۰ مؤسسه پزشکی به زنجیره ارائه خدمات درمانی کشور افزوده شدند؛ مراکزی که بخشی از ظرفیت جدید درمانی کشور را شکل می‌دهند و نزدیک به نیمی از آن‌ها در مناطق محروم مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحسین حاجی‌میرزایی رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: از میان ۴۶۰ مؤسسه پزشکی، ۳ بیمارستان، ۲ مرکز جراحی محدود، ۱۳۸ درمانگاه عمومی و تخصصی و ۳۱۷ مؤسسه در سایر گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات پزشکی قرار دارند.

وی ادامه داد: ۴۵ درصد مؤسسات پزشکی جدید در مناطق محروم کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ ظرفیتی که می‌تواند به دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت و تقویت زیرساخت‌های درمانی در مناطق کمتر برخوردار کمک کند.

حاجی‌میرزایی افزود: حدود ۵ درصد این مؤسسات نیز مالکیت دولتی دارند و سایر مراکز با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در کنار توسعه مراکز درمانی، تسهیل فرآیند صدور مجوز نیز در دستور کار قرار دارد. افزود: در حال حاضر، متوسط زمان پاسخگویی به متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی در کشور حدود ۱۱ روز است و با توسعه فرآیندهای الکترونیکی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش بیشتر این زمان دنبال می‌شود.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: البته دریافت تأییدیه‌های ایمنی، به‌ویژه تأییدیه ایمنی و آتش‌نشانی، همچنان یکی از موانع صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری برخی مؤسسات پزشکی است؛ موضوعی که رفع آن نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی است.

وی افزود: عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در این حوزه نیز به‌صورت برخط و مستمر رصد می‌شود تا با هماهنگی میان بخش‌های مختلف، روند رسیدگی به درخواست‌ها تسهیل و زمان انتظار متقاضیان کاهش یابد.در نهایت، توسعه خدمات درمانی زمانی معنا پیدا می‌کند که این ظرفیت‌ها در نقاط مورد نیاز مردم، به‌ویژه مناطق محروم، ایجاد شوند و مسیر دسترسی به خدمات سلامت کوتاه‌تر و عادلانه‌تر شود.