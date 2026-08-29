به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ ایوب علیپور گفت: در پی دريافت اطلاعاتی پلیس، مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ با یکدستگاه خودروی سواری پژو از مبدأ استان فارس به مقصد تهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هوشیاری کامل مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مسیر تردد خودروی مذکور شناسایی و هماهنگی‌های قضایی و انتظامی لازم انجام شد.

سرهنگ علیپور با اشاره به اجرای عملیات مشترک با همکاری پلیس استان اصفهان بیان کرد: در یک اقدام پلیسی خودروی حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی خارج از استان توقیف و در بازرسی از آن ، ۳۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان افزود: در این عملیات دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ به اهداف شوم خود دست یابند و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.