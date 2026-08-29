جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۵۰ تن تخم مرغ احتکار شده به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار احتکار تخم مرغ شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این انبار ۵۰ تن تخم مرغ را که به صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریالی تخم مرغ‌های مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.