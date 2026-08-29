به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و سرپرست شرکت گاز و مدیر درمان تامین اجتماعی استان از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.

این برنامه با تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی ، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌ها اجرا می شود.