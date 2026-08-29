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دو دانشجوی دکتری دانشگاه رازی موفق به کسب عنوان برگزیده در بخش دانشجویی رویداد شصتوچهارمین دوره جایزه البرز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، آیین گرامیداشت شصتوچهارمین دوره جایزه البرز، سهشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
این رویداد علمی با حضور جمعی از مقامات ارشد کشور، دانشمندان، پژوهشگران، فناوران، طلاب و دانشجویان برتر همراه بود.
در این مراسم، مجموعاً ۵۸ نخبه علمی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند که شامل ۴ دانشمند برتر با اهدای جایزه نقدی ۸۰۰ میلیون تومانی، ۱ پژوهشگر جوان با جایزه ۴۴۰ میلیون تومانی، ۱۲ فناور و مخترع با جایزه ۱۸۰ میلیون تومانی، ۷ طلبه، ۷ دانشجوی علوم پزشکی و ۲۷ دانشجوی رشتههای غیرپزشکی با جایزه نقدی ۱۲۰ میلیون تومانی بودند.
از افتخارات شاخص این دوره، درخشش دو دانشجوی مستعد دانشگاه رازی در بخش دانشجویی بود. محمدامیر ستاری، دانشجوی دوره دکتری تخصصی مهندسی برق با راهنمایی دکتر محسن حیاتی، و محیا ثمری، دانشجوی دکتری تخصصی رشته شیمی با راهنمایی دکتر سهیلا کاشانیان، موفق شدند با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی خود، به عنوان برگزیدگان این جایزه علمی ملی انتخاب شوند. در این آیین، دکتر سهیلا کاشانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی، و دکتر وکیل احمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه، نیز حضور داشتند.
دانشگاه رازی این افتخار ارزشمند را به خانواده بزرگ دانشگاه، دانشکدههای مرتبط و جامعه علمی کشور تبریک میگوید و برای این دانشجویان پرتلاش، تداوم درخشش در عرصههای ملی و بینالمللی را آرزومند است.
جایزه البرز در سال ۱۳۴۲ به ابتکار و وقف مرحوم حسینعلی البرز بنیان نهاده شد و هدف آن، شناسایی، حمایت و تکریم استعدادهای برتر علمی و پژوهشی کشور است.
این جایزه که گاه با عنوان «نوبل ایرانی» از آن یاد میشود، طی بیش از شش دهه فعالیت مستمر، نقش مؤثری در معرفی و تشویق سرمایههای انسانی در عرصه علم و فناوری ایران داشته است.
اهمیت این رویداد نه فقط در جوایز نقدی و تقدیرنامههای آن، بلکه در تداوم سنت ارزشمند وقف علمی و پاسداشت مقام دانش در ایران است.
کسب این موفقیت توسط دو دانشجوی دانشگاه رازی، افزون بر ارزش فردی و پژوهشی، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی این دانشگاه در تربیت نیروهای متخصص و تأثیرگذار در سطح ملی است.