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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت انضباط مالی دولت و شفافیت در زنجیره توزیع گفت: بدون کنترل نقدینگی، مقابله با رانت ارزی و حذف واسطهگری، اقدامات مقطعی نمیتواند به مهار پایدار گرانی و حمایت از معیشت مردم منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح اله ایزدخواه درباره راهکارهای کنترل قیمتها گفت: تا وقتی ریشههای نقدینگی، رانت ارزی و واسطهگری خشکانده نشود، هیچ نسخه موقتی نمیتواند سفره مردم را نجات دهد.
وی افزود: بخش عمده گرانی کنونی محصول سیاستهای پولی و نبود شفافیت در زنجیره توزیع است و دولت برای عبور از این وضعیت، باید برنامهای چندلایه را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس اولین گام را توقف شوکهای پولی و انضباط مالی دولت دانست و تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و اضافهبرداشت پنهان بانکها، موتور اصلی تورم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس به نقش مخرب دلالان و واسطههای اشاره کرد و بیان کرد: کالا اغلب با قیمت منطقی از دست تولیدکننده خارج میشود، اما پس از چند دست چرخیدن، چند برابر به دست مصرفکننده میرسد. راهکار در این حوزه، ایجاد سامانه شفاف زنجیره تأمین و نظارت مستقیم بر انبارها و برخورد قاطع با احتکار کالاهای اساسی است تا فاصله میان تولید و مصرف به حداقل برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مهار گرانی با پرهیز از تصمیمهای شبانه و دستوری ممکن است؛ بنابراین هر اقدام دیگری صرفاً مُسکنی موقتی است؛ لذا دولت باید تدابیر لازم را در این رابطه بیندیشد.