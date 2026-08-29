ثبت نام در سامانه سپند برای والدین متقاضی دریافت خدمات حمل‌و‌نقل دانش آموزی، الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت:والدین متقاضی می‌بایست قبل از شروع مدارس، اطلاعات خود را در این سامانه به آدرس https://irtusepand.ir ثبت نمایند.

مرتضی چایچی مطلق اظهار کرد:سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) متعلق به وزارت کشور بوده و با هدف نظارت یکپارچه، مستمر، دقیق و برخط عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، رانندگان سرویس مدارس ایجاد شده است.

وی افزود:والدین گرامی علاوه بر ثبت مشخصات فردی خود و دانش‌آموز، موقعیت مکانی منزل و مدرسه روی نقشه تعیین نموده تا امکان تخصیص خودرو فراهم شود، اولیای محترم می‌توانند شخصا نسبت به ثبت نام اقدام و یا از ظرفیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل دانش آموزی استفاده کنند.

چایچی تاکید کرد: والدین عزیز می‌توانند تا نیمه شهریور با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل در مراحل ثبت نام با پشتیبان سامانه سپند تماس بگیرند.