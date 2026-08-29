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سیروس مقدم، کارگردان برجسته سینما و تلویزیون در حاشیه نمایشگاه گروهی «بچههای میناب»، با اشاره به قدرت تاثیرگذاری زبان هنر بر دیپلماسی عمومی، هدف از خلق اثر خود را همدردی با خانوادههای داغدار منطقه میناب و گورخالی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیروس مقدم، کارگردان کشورمان، در حاشیه برگزاری نمایشگاه گروهی «بچههای میناب» که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این کودکان برگزار شده است، از ضرورت ورود هنر به عرصههایی سخن گفت که دیپلماسی رسمی از ورود به آن بازمانده است.
این هنرمند سینما که با اثری تحت عنوان «یادی از بچههای میناب و گورخالی» در این نمایشگاه حضور یافته است، درباره انگیزه خود از خلق این اثر گفت: من تعصب مضاعفی نسبت به این موضوع دارم؛ چرا که خود برخاسته از جنوب هستم و فضای حاکم بر خانوادههای این عزیزان را با تمام وجود درک میکنم.
مقدم در ادامه با اشاره به دیداری که پیشتر با خانوادههای این کودکان در مشهد مقدس داشت، افزود: در آن دیدار ضمن ابلاغ پیام همدردی خودم و همکارانم، به خانوادهها قول دادم که در حد توان برای تداوم یاد عزیزانشان از ابزار هنر بهره بگیریم و این تابلو، نخستین گام در تحقق آن وعده بود.
این کارگردان باسابقه با تاکید بر ظرفیتهای دیپلماسی هنری تصریح کرد: امروز اگر این نمایشگاه در هر نقطه از جهان به نمایش درآید، شاید بتواند پیامهایی را منتقل کند که در چارچوبهای دیپلماتیک و سیاسی قابل بیان نیست. هنر زبان دل آدمهاست و گاهی ملاحظات حاکم بر سیاستهای جهانی و منطقهای اجازه نمیدهد از این زاویه به مسائل نگریسته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنر رسانهای است که میتوان به وسیله آن راحتتر و صریحتر با مردم سایر کشورها سخن گفت و روایتگر دردها و حرفهای ناگفتهای شد که پشت دیوارهای سیاست پنهان ماندهاند.