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مرحله جدید توزیع ۲۵ هزار بسته نوشتافزار در استان فارس همزمان با آغاز فصل ثبتنام مدارس و به همت سازمان بسیج دانشآموزی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این اقلام در قالب طرح «همکلاسی مهربان» و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار تهیه شده است.
ارزش ریالی این بستههای آموزشی افزون بر ۵۵ میلیارد تومان برآورد میشود که از سوی گروههای جهادی بسیج دانشآموزی تأمین و در مناطق مختلف استان توزیع می شود.
فرمانده سپاه فجر استان فارس، در مراسم آغاز این طرح که در باغموزه دفاع مقدس برگزار شد، با قدردانی از مجاهدت گروههای جهادی به عنوان پیشرانان این حرکت ارزشمند، اظهار کرد: این اقدام که با هدف کاهش دغدغه خانوادهها در تأمین مایحتاج فرزندان خود اجرا میشود، امسال نیز طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، محقق شد.
سردار بوعلی افزود: این خدمترسانی با نیت گرامیداشت یاد دانشآموزان انجام میشود و اهداف تعیینشده برای پوشش همه دانشآموزان کمبرخوردار در این مرحله به طور کامل به اجرا درآمده است.
کاظم اسماعیلی، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان فارس، هدف از اجرای این طرح را شاد کردن دل دانشآموزان و رفع نگرانی والدین در آستانه سال تحصیلی جدید دانست و خاطرنشان کرد: تلاش برای فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی برای همه فرزندان این مرز و بوم، اولویت اصلی گروههای جهادی است.