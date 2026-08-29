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تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ برتر، در ورزشگاه شهید وطنی مقابل شمسآذر قزوین مغلوب شد و با ثبت سومین شکست خود، در مسیر فرود در جدول ردهبندی دچار بحران جدی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ برتر، در ورزشگاه شهید وطنی مقابل شمسآذر قزوین مغلوب شد و با ثبت سومین شکست خود، در مسیر فرود در جدول ردهبندی دچار بحران جدی شد.
در ادامه رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، شامگاه جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر شاهد تقابل نساجی مازندران و شمسآذر قزوین بود. در این دیدار حساس، تیم میزبان نتوانست از قدرت خود استفاده کرده و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۰ مغلوب تیم قزوین شد.
با این نتیجه، تیم شمسآذر موفق شد به نخستین برد خود در فصل جدید دست یابد و با کسب ۴ امتیاز، جایگاه دهم را از آن خود کند. اما در مقابل، وضعیت نساجی مازندران همچنان نگرانکننده به نظر میرسد. نساجی با ثبت سومین شکست در چهار بازی نخست فصل، تنها با یک امتیاز در رده هفدهم جدول قرار گرفت که نشاندهنده نیاز مبرم این تیم به بازنگری در برنامهها و خروج از بحران است.