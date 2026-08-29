رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با هفته دولت، از وصول نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماه از ابتدای سال خبر داد. این رقم در حالی وصول شده است که مواعد انجام تکالیف مالیاتی تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با هفته دولت به وصول درآمد‌های مالیاتی در سال‌جاری پرداخت و گفت: در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، مبلغ ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که بیانگر افزایش ۵۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ است.

وی همچنین یادآور شد که رشد درآمد‌های مالیاتی در پنج‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۲۶ درصد بوده است، اما امسال نرخ رشد درآمد‌ها به ۵۶ درصد رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: افزایش درآمد‌های مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نه‌تنها فشار مضاعفی بر مودیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده با تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.

به گفته سبحانیان، سازمان امور مالیاتی علیرغم تلاش برای تامین درآمد‌های مالیاتی مورد نیاز دولت، حمایت از مهمترین شرکای راهبردی خود یعنی کسب و کار‌ها و فعالان اقتصادی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار خود قرار داده است و با پیگیری از مراجع قانونی ذی صلاح موفق شده است مجوز تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد املاک تا پایان شهریور را اخذ کند.

به گفته سبحانیان، زیرساخت‌های ایجادشده در سال‌های گذشته در حوزه هوشمندسازی، داده‌محوری و مبارزه با فرار مالیاتی امکان وصول مالیات را بدون اتکا به روش‌های سنتی و پرهزینه فراهم کرده است.