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نخستین خط تولید جدید کره در شرکت شیر پاستوریزه گیلان، با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، امروز با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین خط تولید جدید کره در شرکت شیر پاستوریزه گیلان با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی ۷ نفر امروز با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.
این دهمین خط تولید محصولات شرکت شیر پاستوریزه گیلان است.
در این خط تولید همه مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری کره انجام میشود.
پیش از این فقط مرحله بسته بندی کره در این واحد تولیدی انجام میشد.