نخستین خط تولید جدید کره در شرکت شیر پاستوریزه گیلان، با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، امروز با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین خط تولید جدید کره در شرکت شیر پاستوریزه گیلان با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی ۷ نفر امروز با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

این دهمین خط تولید محصولات شرکت شیر پاستوریزه گیلان است.

در این خط تولید همه مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری کره انجام می‌شود.

پیش از این فقط مرحله بسته بندی کره در این واحد تولیدی انجام می‌شد.