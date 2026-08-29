پرورش ماهیان خاویاری در خوزستان با توجه به ارزش افزوده و ایجاد درآمد پایدار نقش موثری در رونق اقتصادی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت گسترش پرورش ماهیان خاویاری تاکید کرد و گفت: پرورش ماهیان خاویاری با توجه به ارزش افزوده و ایجاد درآمد پایدار نقش موثری در رونق اقتصادی خواهد داشت.

جعفر گوهرگانی حمایت از سرمایه‌گذاران را یکی از الزامات توسعه این بخش دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران حوزه پرورش ماهیان خاویاری باید مورد حمایت قرار گیرند تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه توسعه این فعالیت، افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

گوهرگانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای توسعه فعالیت‌های نوین تولیدی تاکید کرد و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را زمینه‌ای برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری عنوان کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان گفت: ۳۱ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو و ماهیان دریایی در سواحل استان شناسایی شده است و مجتمع‌های بزرگ پرورش آبزیان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر فعال هستند. اولین و بزرگ‌ترین مجتمع پرورش میگوی کشور نیز در منطقه چوئبده آبادان قرار دارد.