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معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: مهلت دفاع از پایاننامه یا رساله، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ بدون نیاز به دریافت مجوز جدید تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این اطلاعیه ، برای تمدید مهلت دفاع از پایان نامه یا رساله دانشجویان باید نکات زیر را رعایت کنند:
دانشجویانی که دارای وضعیت مشمول باشند و معافیت نظام وظیفه ایشان حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ پایان یابد، نمیتوانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.
دانشجو بایستی دارای مجوز قانونی و سر ترم فعال در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بوده و در صورتی که در نیمسال مذکور (۲-۱۴۰۴)، در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر در نیمسال هفتم و در مقطع دکتری تخصصی حداکثر در نیمسال دوازدهم باشند، نیاز به اخذ مجوز مجدد از کمیسیون موارد خاص ندارند. بدیهی است در صورت عدم دفاع تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، این قبیل دانشجویان محروم از تحصیل بوده و در صورت درخواست ادامه تحصیل، بایستی مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه اخذ نمایند.
برای این قبیل دانشجویان سرترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ ایجاد خواهد شد و تاریخ دانش آموختگی، روز برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه یا رساله خواهد بود.
از پرداخت شهریه روزشمار ناشی از ایجاد سرترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه معاف خواهند بود.
رعایت مقررات تحصیل همزمان برای دانشجویان کارشناسی ارشدی که در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ پذیرفته شدهاند مورد تاکید است.
بدیهی است امور رفاهی دانشجویان اعم از خوابگاه، وام، تغذیه و … تابع مقررات معاونت دانشجویی دانشگاه است.