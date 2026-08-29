به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت گاز اعلام کرد: با هدف ارتقای پایداری شبکه و افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار CGS شهر کوهین، عملیات تعمیرات و توسعه خطوط در این ایستگاه انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، به منظور انجام این عملیات، جریان گاز طبیعی در شهر کوهین و روستا‌های آقا بابا، کیخنان، چشمه غلامعلی، سلطان‌آباد، مرتضی‌آباد، معلم‌خانی بالا، حاجی‌آباد، دینک، فطر، کردانده، امیرآباد، ساربانک، نارنده، خشکنات بالا و پایین، خرکان بالا و پایین، بوچینک، کوشکک، آرشت، بشر، دره گنجعلی، اوج‌تپه، بابرسفلی، شادتپه، سرسنگ، چوبدر، بوئینک، جمجرد، بهرام‌آباد، مزرعه محمودی، یله‌گنبد، اسدی، اسدآباد خورین، آستین در بالا و پایین و وسط، رمضان یورد، قانشار بلاغ، چشمه کره، گزکین، خرزان، اسبک قلعه، طونیان، بکندی، حسام‌آباد، نوروزآباد، سوخته‌چنار، اصطلک، طزرکش، اسماعیل‌آباد، دودهه، گزنه، گلدره، گوراندشت و مرتضی‌آباد روز دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ قطع خواهد شد.

این محدودیت شامل مشترکان صنعتی، دامداری‌ها و مرغداری‌های منطقه نیز خواهد بود.

از مشترکان خواسته شده ضمن رعایت نکات ایمنی، از دستکاری کنتور و رگلاتور خودداری کنند.

وصل مجدد گاز پس از پایان عملیات توسط مأموران شرکت گاز انجام می‌شود.