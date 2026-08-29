نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه صنایع‌دستی با معرفی و تجلیل از برترین‌ها در زنجان به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ صاویر اختتامیه جشنواره ملی آش و صنایع‌دستی، روایت‌گرِ لحظات تجلیل از هنرمندان و آشپزانی است که طی این روزها، عطر اصالت و ظرافت هنر ایران را در زنجان طنین‌انداز کردند.

امسال هنرمندان و آشپزانی از ۲۳ استان کشور در این جشنواره حضور داشتند.

در بخش رقابتی نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی، پس از بررسی هیئت داوران، سارا ایوبی از استان زنجان به عنوان نفر اول موفق به کسب مقام برتر شد. همچنین روانبخش نایب‌پاشایی از استان اردبیل جایگاه دوم را از آن خود کرد و سیداحمد کاظمی از استان خراسان رضوی و سمیه محرمی از استان زنجان به صورت مشترک به عنوان نفرات سوم معرفی و تجلیل شدند.

برای بخش صنایع‌دستی:

در بخش بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی نیز با ارزیابی آثار ارائه‌شده، حمید فرخی از استان البرز در رشته مصنوعات چوبی موفق به کسب رتبه نخست شد و مجید صنوبری از استان زنجان نیز با هنر گره‌چینی چوبی، عنوان دوم این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد.