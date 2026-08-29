شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای این کلانشهر هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۷ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بررسی داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد کیفیت هوای شهر در ایستگاه‌های خیام شمالی و الهیه به ترتیب با عدد شاخص ۱۳۹ و ۱۱۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

در این شرایط به شهروندان به ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، سایر ایستگاه‌های شهر مشهد در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

بر اساس داده‌های هواشناسی، امروز (شنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۵) وضعیت جوی صاف و آفتابی گزارش شده، دمای هوا بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و رطوبت نسبی ۲۲ درصد اعلام شده است.