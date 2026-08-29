نماینده دادستان مرکز استان اردبیل گفت: در پی گزارش‌های مردمی، با دستور دادستان و حضور سرزده نماینده دادستانی، یک واحد صنفی فاقد پروانه معتبر که در پوشش باشگاه ورزشی به عرضه قلیان و غذا بدون رعایت شرایط بهداشتی اقدام می‌کرد، شناسایی و مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ محسن امامی نماینده دادستان مرکز استان اردبیل اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی، با دستور دادستان مرکز استان و حضور سرزده و شبانه نماینده دادستانی، یک واحد صنفی فاقد پروانه معتبر که در پوشش باشگاه ورزشی به عرضه قلیان و غذا بدون رعایت شرایط بهداشتی اقدام می‌کرد، شناسایی و پلمب شد.

وی همچنین گفت: برخی اقدامات مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در محل مذکور مشاهده و احراز شده است که در حال پیگیری بوده و با مالک و نفرات دخیل با قاطعیت برخورد خواهد شد.

نماینده دادستان مرکز استان اردبیل افزود: با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، وضعیت مدیریت مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و مسافران با حضور میدانی نماینده ویژه دادستانی بررسی شد و تذکرات لازم برای افزایش نظارت‌ها به عوامل مرتبط ابلاغ گردید.

امامی در پایان تأکید کرد: در بازدید از مجموعه شورابیل، در راستای صیانت از نظم، آسایش و امنیت عمومی، نسبت به هرگونه قصور و ترک فعل اتمام حجت شد و ضرورت رعایت شئونات اسلامی و اقدامات پیشگیرانه در قبال هرگونه ناهنجاری از تأکیدات این بازدید بوده است.