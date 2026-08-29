معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ششمین روز از هفته دولت، با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به آذربایجان‌غربی

سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز در ششمین روز از هفته دولت، با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

این سفر با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های حوزه نظام اداری، توسعه خدمات عمومی و پیگیری برنامه‌های دولت در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود و معاون رئیس‌جمهور در جریان حضور خود در استان، در چند برنامه رسمی و اجرایی حضور خواهد یافت.

افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج و بیمارستان شهرستان اشنویه از مهم‌ترین برنامه‌های سفر رفیع‌زاده به آذربایجان‌غربی است که همزمان با هفته دولت انجام می‌شود.

همچنین جلسه شورای اداری آذربایجان‌غربی با حضور معاون رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد و در این نشست، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های نظام اداری استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

حضور در مراسم گرامیداشت خانواده شهدای دولت از دیگر برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی است.