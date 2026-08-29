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جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با شناسایی یک کارگاه غیرمجاز در محدوده باغستان شهرستان شهریار، ۵ نفر از اعضای باند تهیه و توزیع گوشت فاسد و مشکوک را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی گفت: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام تحقیقات، با هماهنگی قضائی وارد یک سوله شده و پنج نفر را هنگام بستهبندی گوشت دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از محل، حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی و تاریخ مصرف گذشته و مشکوک، تجهیزات فرآوری و یک سردخانه کشف و سه دستگاه خودرو توقیف شد. متهمان گوشت فاسد و عمدتا با منشا نامشخص را با برچسب و مشخصات جعلی بستهبندی و به نقاط مختلف کشور ارسال میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: ارزش محموله کشفشده حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده و محل فعالیت متهمان نیز پلمب شد. پنج متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.