جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با شناسایی یک کارگاه غیرمجاز در محدوده باغستان شهرستان شهریار، ۵ نفر از اعضای باند تهیه و توزیع گوشت فاسد و مشکوک را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی گفت: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام تحقیقات، با هماهنگی قضائی وارد یک سوله شده و پنج نفر را هنگام بسته‌بندی گوشت دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از محل، حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی و تاریخ مصرف گذشته و مشکوک، تجهیزات فرآوری و یک سردخانه کشف و سه دستگاه خودرو توقیف شد. متهمان گوشت فاسد و عمدتا با منشا نامشخص را با برچسب و مشخصات جعلی بسته‌بندی و به نقاط مختلف کشور ارسال می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: ارزش محموله کشف‌شده حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده و محل فعالیت متهمان نیز پلمب شد. پنج متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.