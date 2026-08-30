به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خوانسار گفت: این طرح که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مرمتی در سال‌های اخیر است، با حمایت و ابلاغ مستقیم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرا می‌شود.

مصطفی قانونی با بیان اینکه برنامه اجرایی این طرح مرمتی در چهار محور اصلی تعریف شده است، افزود: مطالعات تخصصی، تهیه طرح جامع مرمت و تعیین حریم‌های حفاظتی، تأمین و خرید مصالح اصیل و مورد نیاز برای عملیات مرمت، اجرای عملیات مرمتی در بخش‌های مختلف از جمله پشت‌بام و بدنه تاریخی مسجد و همچنین احیای درب‌های چوبی و حذف درب‌های فلزی الحاقی برای بازگرداندن اصالت بنا، از مهم‌ترین بخش‌های این طرح است.

وی گفت: مسجد جامع خوانسار از نمونه‌های برجسته معماری دوره صفوی است که در سال ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۱۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.