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عملیات مرمت گسترده مسجد ثبت ملی شده جامع خوانسار با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خوانسار گفت: این طرح که یکی از بزرگترین عملیاتهای مرمتی در سالهای اخیر است، با حمایت و ابلاغ مستقیم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرا میشود.
مصطفی قانونی با بیان اینکه برنامه اجرایی این طرح مرمتی در چهار محور اصلی تعریف شده است، افزود: مطالعات تخصصی، تهیه طرح جامع مرمت و تعیین حریمهای حفاظتی، تأمین و خرید مصالح اصیل و مورد نیاز برای عملیات مرمت، اجرای عملیات مرمتی در بخشهای مختلف از جمله پشتبام و بدنه تاریخی مسجد و همچنین احیای دربهای چوبی و حذف دربهای فلزی الحاقی برای بازگرداندن اصالت بنا، از مهمترین بخشهای این طرح است.
وی گفت: مسجد جامع خوانسار از نمونههای برجسته معماری دوره صفوی است که در سال ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۱۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.