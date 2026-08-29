به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، آزمون زبان msrt روز جمعه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام در این دوره آزمون زبان msrt در حوزه‌هایی که دارای ظرفیت خالی هستند، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه نهم شهریور آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴، سه شنبه ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir برای ثبت‌نام خود اقدام کنند.

یادآوری می شود؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.