ریحانه کریمی، ملی‌ پوش وزنه‌ برداری خراسان رضوی، در ترکیب تیم ملی بانوان ایران برای حضور در بازی‌ های آسیایی ناگویا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، با پایان رقابت‌ های هفته نخست لیگ وزنه‌ برداری سال ۱۴۰۵ و برگزاری رکوردگیری تیم ملی، ترکیب وزنه‌ برداران اعزامی ایران به بازی‌ های آسیایی ناگویا مشخص شد.

در بخش بانوان، ریحانه کریمی از خراسان رضوی در دسته ۶۹ کیلوگرم به عنوان یکی از دو نماینده تیم ملی وزنه‌ برداری زنان ایران در این رقابت‌ ها انتخاب شد.

بر این اساس، ریحانه کریمی به همراه مهسا بهشتی، ترکیب تیم ملی وزنه‌ برداری بانوان ایران در بازی‌ های آسیایی ناگویا را تشکیل خواهند داد.