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فرماندار مهریز، در جمع مردم این شهرستان به مناسبت هفته دولت، گزارشی از اقدامات و برنامههای دولت در مسیر توسعه و آبادانی مهریز ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عسکرزاده، فرماندار مهریز، در جمع مردم این شهرستان به مناسبت هفته دولت، گزارشی از اقدامات و برنامههای دولت در مسیر توسعه و آبادانی مهریز ارائه کرد.
وی با اشاره به بهرهبرداری از ۱۶ طرح در هفته دولت گفت: برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر ۶ همت هزینه شده است و این پروژهها در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، زیرساختی و اقتصادی به بهرهبرداری رسیدهاند.
فرماندار مهریز همچنین از اجرای ۴۶ طرح دیگر در شهرستان خبر داد و افزود: این طرحها با هدف ارتقای زیرساختها، بهبود خدمات عمومی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم در حال اجراست و تکمیل آنها میتواند نقش مهمی در توسعه متوازن شهرستان داشته باشد.
عسکرزاده با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: خدمترسانی به مردم و پیگیری مسائل شهرستان از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای طرح ها را با جدیت دنبال کنیم.
وی هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و تبیین دستاوردهای نظام دانست و گفت: پیشرفت طرح ها نیازمند همکاری مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی است و امیدواریم با تداوم این همکاری، شاهد شتاب بیشتر در مسیر توسعه مهریز باشیم.