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دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد گفت: کاهش بروکراسی و حذف موازیکاریهای اداری، زمینه را برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و جذب سرمایهگذاری فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فروزان با بیان اینکه مدیریت یکپارچه، کلید حل بروکراسیهای زائد و موازیکاریهای اداری است، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و تداوم مسیر توسعهای بدون توقف در طرحهای نیمهتمام، اولویت اصلی در مناطق آزاد است.
حسین فروزان در دیدار با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو، پس از شنیدن دیدگاهها، مطالبات و دغدغههای فعالان اقتصادی و نمایندگان صاحبان صنایع، با اشاره به ظرفیتهای گسترده منطقه آزاد ماکو گفت: پس از چابهار، منطقه آزاد ماکو یکی از مهمترین و راهبردیترین مناطق آزاد کشور است و ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه و اجرای پروژههای بزرگ در این منطقه وجود دارد.
فروزان با اشاره به اقدامات و پروژههای اجراشده و در حال اجرای سازمان منطقه آزاد ماکو، از تلاشهای حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، قدردانی کرد و افزود: پروژههای خوبی در منطقه در حال اجراست که به دلیل ماهیت زیرساختی، ممکن است برخی از آنها کمتر در معرض دید مستقیم مردم باشند؛ از جمله پروژههای مهم راهسازی که آثار و نتایج آنها در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.
تأکید بر تداوم پروژههای توسعهای
وی با یادآوری دوران مسئولیت خود در این منطقه، به اجرای پروژههای زیرساختی نظیر پارک امام و مجموعه نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: پروژههایی همچون پارک امام اجرا شد و زیرساختهای مهمی از جمله مجموعه نمایشگاهی و فضاهای مورد نیاز منطقه شکل گرفت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم اقدامات و پروژههای توسعهای، از وقفه در اجرای برخی طرحها انتقاد کرد و افزود: مشکل فرودگاه ماکو در مقطعی برطرف شده بود، اما متأسفانه پس از آن پیگیری و استمرار لازم برای تکمیل و توسعه این مجموعه انجام نشد.
فروزان تأکید کرد: پروژههای توسعهای نباید با تغییر مدیران متوقف شوند و هر مدیری باید مسیر اقدامات مثبت گذشته را ادامه داده و برای تکمیل طرحهای نیمهتمام تلاش کند.
توسعه پایدار با تکیه بر نیروهای بومی
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و توانمندیهای انسانی منطقه تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار بدون میدان دادن به نیروهای توانمند، متخصص و بومی منطقه محقق نخواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از بروسکراسی اداری و تعدد سامانههای مورد استفاده فعالان اقتصادی اظهار کرد: امروز سرمایهگذار و فعال اقتصادی برای انجام امور خود با سامانههای متعدد و فرآیندهای پیچیده مواجه است که گاهی با اختلال و قطعی نیز همراه میشود.
فروزان افزود: فرآیند ثبت شرکتها و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی باید یکپارچه، ساده و در دسترس باشد و نباید سرمایهگذار برای دریافت یک خدمت، میان دستگاهها و سامانههای مختلف سرگردان شود.
مدیریت یکپارچه مناطق آزاد باید اجرا شود
وی با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تأکید این قانون بر مدیریت منطقه آزاد توسط مدیرعامل سازمان، اجرای کامل مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد را ضروری دانست و گفت: وقتی قانون مدیریت یکپارچه وجود دارد، باید بهدرستی اجرا شود. چرا باید دستگاههای مختلف هر کدام بهصورت جداگانه عمل کنند و فعالان حملونقل و مردم را درگیر بروکراسیهای زائد اداری کنند؟
وی خاطرنشان کرد: اگر مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات، موازیکاریهای اداری برطرف خواهد شد و حتی بخشی از مسائل و مشکلات موجود در گمرک بازرگان نیز میتواند از این مسیر ساماندهی شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر منطقه آزاد ماکو برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی اقتصادی کشور گفت: باید با همافزایی، استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، کاهش بروکراسی و اجرای دقیق قوانین، مسیر توسعه و سرمایهگذاری در این منطقه را هموارتر کنیم.