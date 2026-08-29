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براساس هدفگذاری در افق ۱۴۰۶، ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در خراسان رضوی در بخشهای پنجگانه صنعتی محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در زمینه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴ رشد ۳۰۰ درصدی داشتیم، راه سخت و پرچالشتری را پیش رو داریم، زیرا برای سال ۱۴۰۵ باید ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود اضافه کنیم.
علیرضا خدابنده امروز (۷ شهریورماه)، در جلسه ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی استان خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در ابتدای سال ۱۴۰۴ تشکیل شد. ۱۱ کمیته، کارهای تخصصی ستاد را پیگیری میکنند که کمیته یازدهم به تازگی با موضوع بهینهسازی مصرف انرژی به مشغول به کار شده است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی جدی همهجانبه در زمینه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اتفاق افتاد، عنوان کرد: یکی از اقدامات خوبی که به دستور استاندار پیگیری شد، سهشنبههای انرژی نو بود. در اکثر هفتهها سهشنبههای انرژی نو را برگزار کردیم. حمایت ساتبا در این زمینه، بسیار موثر بود و منجر شد برنامههای سال ۱۴۰۴ ما محقق شود.
خدابنده افزود: یکی از نکات مثبت محقق شدن برنامهها ورود بخش خصوصی و همچنین مشارکت مردم، کشاورزان و حوزه صنعت در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بود. در این راستا از همه زمینهها برای جذب سرمایهگذار استفاده کردیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه خانگی در برنامه سال ۱۴۰۴ عملکرد خوبی داشتیم، تصریح کرد: پیشرفت ما عمدتا در حوزههای کمیته امداد و بهزیستی اتفاق افتاد. در حوزه اداری اولین استانی بودیم که مجموعه دولت را به صورت تجمیعی با ۲۱ دستگاه دولتی انجام دادیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی اظهار کرد: در بخش کشاورزی یکی از استانهای پیشرو با ظرفیت ۶۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی هستیم که دومین استان عدد ۴ مگاوات را دارد و اختلاف بسیار بالایی است. در حوزه صنعت، طرح های برندی داریم و نیازمند تلاش بیشتر هستیم تا عقبماندگی سال ۱۴۰۴ را جبران کنیم.