

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،پروژه جاده سلامت به طول ۳ کیلومتر با همکاری راهداری و شهرداری شهر هرسین در حال اجراست و تاکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری برای اجرای این پروژه هزینه شده است. در جریان این بازدید، مسئولان هرسین گزارشی از روند اجرای پروژه و اعتبارات هزینه‌شده ارائه کردند. همچنین یکی از گلوگاه‌های موجود در مسیر، مربوط به پل روستای چغاسعید عنوان شد که مقرر شد اداره کل راهداری برای رفع این مشکل مساعدت لازم را انجام دهد تا پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این بازدید با اشاره به استقبال مردم از فضاهای ورزشی اظهار داشت: برای نشاط و شادابی مردم و توسعه ورزش همگانی، به‌ویژه برای بانوان، باید بسترهای مناسبی فراهم کنیم. این محیط می‌تواند فضای خوبی برای حضور مردم و انجام فعالیت‌های ورزشی باشد و استقبال شهروندان نیز نشان می‌دهد که مردم علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت‌ها هستند. دکتر حبیبی افزود: باید زمینه را فراهم کنیم تا ورزش در جامعه هرچه بیشتر رواج پیدا کند و مردم بتوانند از این فضاها استفاده کنند. پروژه‌هایی از این دست، به‌ویژه در شرایط امروز زندگی شهری که تحرک مردم نسبت به گذشته کمتر شده است، یک ضرورت محسوب می‌شود. وی با تأکید بر اهمیت توسعه مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری گفت: مردم باید بتوانند در اوقات فراغت، بعد از پایان کار و در ساعات صبح و عصر، از این مسیرها برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری استفاده کنند و تحرک و نشاط بیشتری داشته باشند. استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اجرای پروژه جاده سلامت، از همکاری مجموعه راهداری و شهرداری تشکر کرد و گفت: مسیر ایجادشده، در ایمنی تردد وسایل نقلیه نیز موثر است و انتظار داریم مسئولان مربوطه با جدیت موضوع را دنبال کنند تا پروژه به نتیجه برسد. دکتر حبیبی تأکید کرد: هرچه بتوانید پروژه‌هایی از این دست را در شهر راه‌اندازی و توسعه دهید، حتماً مورد حمایت قرار خواهد گرفت و مجموعه مدیریت استان نیز برای تکمیل و پیشبرد این طرح‌ها همکاری و مساعدت لازم را انجام خواهد داد. جاده سلامت حد فاصل شهر هرسین و روستای تمرگ به طول سه کیلومتر در حال احداث است که هم توسعه ورزش همگانی و هم ایمنی تردد جاده‌ای را دنبال می کند.