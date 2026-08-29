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همزمان با ولادت حضرت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با محوریت فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» در موزه سینمای ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» به مناسبت ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، با نمایش مجموعهای از عکسهای صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» برپا میشود.
در این نمایشگاه، آثاری از محمد فوقانی (نادر) به نمایش درمیآید که مراحل تولید و پشت صحنه این اثر سینمایی به کارگردانی مجید مجیدی را به تصویر کشیده است.
همزمان با افتتاح نمایشگاه، فیلم سینمایی «محمد رسولالله (ص)» نیز برای علاقهمندان نمایش داده میشود.
مراسم افتتاح نمایشگاه «تجلی مهر» و نمایش فیلم، یکشنبه ۸ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه تا ۱۲ شهریور میزبان علاقهمندان است و بازدید از نمایشگاه و تماشای فیلم برای عموم آزاد و رایگان است.