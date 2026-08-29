رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت؛ پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین ما و تمام مسئولان کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت؛ پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین ما و تمام مسئولان کشور است. باید از دوگانه‌سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند، برای همهٔ ما حرام ملی و شرعی است.

با مردم و رهبری عهد می‌بندیم که تا پای جان خود را وقف خدمت به مردم و پیشرفت ایران کنیم.