قالیباف: پیام رهبر انقلاب نصب العین همه مسئولان است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت؛ پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین ما و تمام مسئولان کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت؛ پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین ما و تمام مسئولان کشور است. باید از دوگانهسازیهای موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند، برای همهٔ ما حرام ملی و شرعی است.
با مردم و رهبری عهد میبندیم که تا پای جان خود را وقف خدمت به مردم و پیشرفت ایران کنیم.